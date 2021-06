Juve, C. Ronaldo: siamo ai saluti?

Loading...

Loading...

Secondo le ultime indiscrezioni, il futuro di Cristiano Ronaldo per la prossima stagione potrebbe essere lontano da Torino. D’altronde in caso di cessione lapotrebbe ricavare circa 29 milioni di euro da reinvestire in altre operazioni di mercato. In particolare stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, laavrebbe fatto sapere all’agente Jorge Mendes che sarebbe propensa a una cessione del portoghese. D’altronde in caso divi sono molti club interessati a Cr7: Psg e Manchester United su tutti. Un ritorno allo Sporting Lisbona avrebbe un sapore romantico, ma pare la pista meno probabile. Tuttavia non è detto che Ronaldo parta.

Nei giorni scorsi Georgina Rodriguez, compagna del fuoriclasse portoghese, in occasione delle riprese della docu-serie sulla sua vita in Spagna, ha risposto alla domanda di un giornalista e ha affermato: “Resta”. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.

Loading...