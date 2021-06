Calciomercato Juve:, le ultime su Cr7: ecco dove potrebbe andare

By News24Web

Ilè interessato all’acquisto di Cristiano Ronaldo . Nelle ultime vi sarebbe stata una accellerata. L’è sotto contratto con laper ancora un anno fino al giugno del 2022. Secondo a quanto ripportato da Calciomercato.it, nelle ultime ore il club parigino avrebbe avuto contatti con l’agente Jorge Mendes. Ilsarebbe disposto ad offrire al campione lusitano 30 milioni di euro a stagione. La Juventus dal canto suo sarebbe anche favorevole a cedere Ronaldo, ma vuole evitare muinusvalenze. In questo senso sarebbe interessata a uno scambio con, pallino bianconero da anni. Il Corriere dello Sport evidenzia che Nike, sponsor tecnico dei parigini, è lo stesso del campione. Il Psg inoltre vorrebbe prendere Ronaldo anche come uomo immagine in vista dei

Icardi rappresenterebbe una buona soluzione in attacco per la Juve in quanto l’argentino ha già una buona intesa col suo connazionale Dybala. Tutto ovviamente dipenderà da cosa deciderà di fare Ronaldo.

