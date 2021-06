Calciomercato: la nuova Juve di Allegri

Loading...

Carta bianca per Massimiliano Allegri tornato ad allenare ladopo due anni. Per il tecnico livornese prima ancora che muoversi sul fronte acquisti bisognerà mettere sul mercato i calciatori non più utili al. In particolare a centrocampo, zona nevralgica e in questa zona i bianconeri hanno più arrancato, abbiamo il maggior numero di possibili partenti, a cominciare dache non ha convinto alla sua prima stagione in bianconero. Il valore dell’ex blaugrana è piuttosto elevato, in ogni caso si aspetta una proposta congrua. Discorso analogo per. Il francese non è riuscito ad esprimere, se non a sprazzi, le sue potenzialità, il gallese, complici anche gli infortuni, che ne hanno minato il rendimento, si è espresso al di sotto del suo talento. Anchepotrebbe partire. A causa di equivoci tattici spesso non è riuscito a rendere al meglio. Rimane da sciogliere il nodo legato a. In effetti la permanenza o meno del portoghese cambierebbe di molto i piani tattici di Allegri che intende ripartire da

Una volta sfrondato l’elenco degli esuberi avrà quindi inizio il calciomercato in entrata. Ad Allegri piace molto Manuel Locatelli, in forza al Sassuolo.

