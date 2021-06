Calciomercato: e se Dzeko andasse alla Juve?

Loading...

Un anno dopo riparliamo di Dzeko alla Juve , anche se nel frattempo molte cose sono cambiate.non è più l’allenatore della Juve e Fabio Paratici non è più dirigente sportivo bianconero, al loro posto sono subetrati Massimiliano Allegri e Federico Cherubini. L’secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, quest’anno potrebbe passare in bianconero. La Roma ha necessità di abbassare il tetto ingaggio e quindi ha intenzione di cedere l’attaccante biosniaco.anche se con una primavera in più sulle spalle a 35 anni è ancora un attaccante appetibile per molti club. L’intesa si potrebbe trovare sulla base di unnetti più bonus. Inoltre Dzeko arriverebbe a Torino anche se dovesse essere confermato Morata ed è probabilmente proprio con quest’ultimo che si giocherebbe il posto da titolare.

Se l’affare dovesse andare a buon fine, considerando anche Cristiano Ronaldo, la Juve di Allegri si troverebbe con 4 attaccanti in squadra e in ogni caso è sempre meglio avere problemi di abbondanza che non il contrario.

