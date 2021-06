Calciomercato Juve, Pogba a Marchisio: “Prossima destinazione Torino”

Loading...

Paul Pogba ha lasciato un segno indelebile a Torino. Nei suoi anni di permanenza alla Juve per 5 stagioni dal 2011 al 2016 prima con Conte poi con Allegri Pogba si è rivelato un giocatore fondamentale nello scacchiere tattico dei due tecnici. E come ogni anno di questo periodo si torna a parlare di un possibile ritorno del centrocampista francese a Torino. Lo spunto stavolta viene dall’ex compagno bianconero Claudio Marchisio con cui ha avuto uno scambio di battute. In particolare il Principe ha commentato un post Instagram del francese in cui Pogba presentava un campo speciale realizzato con il suo sponsor tecnico: “Ne serve uno anche a Torino. Su su torna, su su torna”. Così gli ha replicato Pogba: “Ok Principino, prossima destinazione Torino”.

Si sa che basta davvero poco per scatenare l’entusiamo dei tifosi che vorrebbero tanto rivedere Pogba con la maglia bianconera. A dar manforte a questa possibiltà vi è anche quanto dichiarato da Raiola, l’agente di Pogba, nel dicembre 2020: “Meglio parlar chiaro, guardare avanti e non perdere tempo a cercare colpevoli. Paul al Manchester United è infelice, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Lui deve cambiare squadra, deve cambiare aria. Ha un contratto che scadrà fra un anno e mezzo, nell’estate del 2022, ma la soluzione credo migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato. Altrimenti il club di Old Trafford, con cui i rapporti sono ottimi, sa bene che rischierebbe di perderlo a parametro zero, dato che per il momento non è intenzione del giocatore prolungare il contratto. Se qualcuno non lo capisce, ergo capisce poco niente di calcio. In ogni caso addossino pure tutta la colpa a me se la prossima estate Paul se ne andrà”. In particolare si parla di uno scambio tra United e bianconeri con Cr7. Vedremo come andrà a finire.

