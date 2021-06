Calciomercato: Juve su Depay

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Certo non stupisce chepiaccia a molti club europei importanti. In particolare l’esterno offensivo olandese fa gola anche alla Juve . Tuttavia se ormai sembrava che fosse diretto in Spagna destinazione, nelle ultime ore si è inserita la. L’attaccante del Lione ha il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Per i Blaugrana sembrava davvero vicino la definizione di questa operazione di mercato. Secondo però quanto riportato dal El Mundo Deportivo sarebbe stato proprio l’inserimento della Juve a determinare una brusca frenata nella trattativa col Barcellona. Stando a quanto riportato da Sportmediaset se il club iberico aveva offertoin caso di vittorie di squadra, il club bianconero avrebbe invece messo sul piatto una offerta ancora più vantaggiosa: ben. Quale contromossa il Barcellona avrebbe offerto 4 invece che 3 anni di contratto. Insomma ora la palla, è proprio il caso di dirlo, passa a Depay che dovrà scegliere il suo futuro.