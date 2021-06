Italia-Svizzera, vedila in streaming gratis: ecco dove

Loading...

si gioca oggi 16 giugno 2021 alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. La gara è valida per la. Gli azzurri hanno iniziato nel migliore modo questa competizione vincendo all’esordio per 3 a 0 contro lagrazie ai gol firmati da Immobile, Insigne e l’autogoal di Demiral. L’ultimo precedente tra Italia e Svizzera risale a una amichevole del 2010 conclusasi sullo zero a zero.

Italia-Svizzera: dove vederla

Italia-Svizzera la si può guardare in diretta tv in chiaro su Rai 1 (anche al 501 del digitale terrestre in HD). Per gli abbonati Sky Italia-Svizzera è disponibile ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). In diretta streaming gratis la si può vedere su Rai Play, gli abbonati Sky possono vederla invece in diretta streaming con Sky Go. Forza azzurri!

