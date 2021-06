Calciomercato Juve, Morata: esteso il prestito

Loading...

Alvaro Morata sarà un calciatore della Juventus anche per la prossima stagione. A riportarlo è la Gazzetta delo sport. Stando a quanto si apprende, il club bianconero ha deciso di rinnovare il prestito dall’Atletico Madrid fino al 30 giugno 2022. In effetti lo spagnolo è molto gradito ad Allegri per la sua estrema duttilità tattica in quanto è capace di dare il meglio di sè in ogni schema di gioco. In questo senso così si è espresso lo stesso Allegri: “È uno dei pochi giocatori al mondo che può giocare con ogni tipo di compagno di reparto, che sia prima punta, una seconda o altro”.

Riguardo allo score in bianconero Morata ha disputato 137 partite, 79 da titolare, segnndo 47 gol e servendo 27 assist. Nella stagione trascorsa ha segnato 20 gol e 27 assist ai compagni.

