Coronavirus, variante Delta: perché dobbiamo temerla

Nel Regno Unito la vsi sta affermando molto velocemente. In particolare i sintomi principali che colpiscono lesono i seguenti: mal di gola, naso che cola, mal di testa. A spiegarlo è il professor Tim Spector a capo del progetto chiamato Zoe Covid Symptom che che tramite una app registra la sintomatologia descritta da migliaia di persone positive alla variante. Il medico sottolinea che il rischio è proprio quello di sottovalutare i sintomi legati a questa variante in quanto farebbero pensare a un semplice raffreddore e quindi sarebbero indotte ad uscire di casa comunque, diffondendo in questo modo il contagio. Ciò spiega perché si sta diffondendo così rapidamente. Ipiù comuni invece del coronavirus nelle altre varianti sono perdita dell’olfatto e del gusto, febbre e tosse. L’aspetto positivo è che irisulterebbero effiacaci anche nei confronti di queste varianti: in questo senso lazienda americana Novavax ha fatto sapere che il suo vaccino è efficace oltre il 90% contro il virus, incluse le sue varianti; la Pfizer ha fiducia nell’efficacia del proprio vaccino nei confronti della variante Delta (B.1. 617. 2), ma lo stesso vaccino potrebbe non coprire le varianti Alfa e Beta (ex sudafricana) secondo la ricerca pubblicata sulla rivista Nature Medicine dall’Università israeliana di Tel Aviv.

In linea geenrale i vaccini sarebbero in grado di far fronte alle varianti in quanto riescono a potenziare l’azione degli anticorpi.

