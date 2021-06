Dopo il gesto di Ronaldo Coca-cola crolla in borsa

By News24Web

nella conferenza stampa alla vigilia della partita delagli Europei vinta per 3 a 0 dai lusitani, ha spostato due bottigliette della Coca Cola , sponsor della competizione dicendo: “Bevete acqua”. Considerando lo stile di vita salutista e le abitudini alimentari del campione portoghese le sue parole non possono stupire più di tanto. Le parole di Ronaldo hanno un peso importante e infatti le conseguenze non si sono fatte attendere. Stando a quanto riportato da Marca, l’azienda americana si è trovata a fare i conti con un crollo delle proprie azioni.

Nel pomeriggio il titolo Coca-Cola in Europa ha perso 1,6%. Le perdite dovrebbero ammmontare circa 4 miliardi di dollari. Insomma le parole di CR7 hanno avuto un impatto estremamente negativo per l’azienda produttrice della nota bevanda.

