Euro 2020, le partite in programma oggi 17 giugno

By Andrea Niceforo

Il programma direlativo alle partite per gli Europei di calcio è piuttosto ricco. Si parte alle 15 dove per ilsi gioca, poi alle 18dele poi di nuovo alle 21 si torna al raggruppamento C con

La squadra del ct Shevcenko cerca i 3 punti dopo la sconfitta nella gara d’esordio contro l’Olanda per 3 a 2. In cerca di riscatto anche la Macedonia del Nord sconfitta nella prima partita per 3 a 1.

Danimarca-Belgio si gioca alle 18. Il pensiero corre subito ad Eriksen. Così dice Lukaku, compagno di squadra del danese all’Inter: “Al 10′ della partita metteremo fuori il pallone, fermeremo la partita e faremo un applauso in onore di Eriksen, insieme alla Danimarca”. Il Belgio è reduce dalla vittoria per 3 a 0 contro la Russia. La Danimarca invece ha perso di misura contro la debuttante Finlandia. Sullla sconfitta ha certamente pesato il dramma di Eriksen.

