A Eriksen verrà impiantato un defibrillatore cardiaco: potrà tornare a giocare in Italia?

Christian Eriksen verrà impiantato un Icd cardiaco, ovvero un. Lo ha reso noto lasul suo profilo twitter. Così si legge ancora: “Questo dispositivo è necessario dopo un attacco cardiaco causato da aritmia. Christian ha accettato la soluzione e il piano è stato inoltre confermato da specialisti nazionali e internazionali, che raccomandano tutti lo stesso trattamento. Incoraggiamo tutti a rispettare la privacy e la serenità di Christian e la sua famiglia”. Questo defibrilatore impiantato vicino al cuore si attiverà in automatico in caso di, come accaduto lo scorso sabato al Parken Stadium. Ilinvece al momento resta un rebus. In questo senso per sapere se vi sono margini per un suo ritorno in campo biosgnerà arrivare a una diagnosi precisa su quale sia la patologia che ha causato l’arresto cardiaco senza che vi fosse alcuna avvisaglia.

All’estero l’olandese Blind gioca con un impianto simile installato vicino al cuore. In Italia però questo non è possibile. Ogni paese ha le sue normative per l’idoneità sportiva, da noi sono particolarmente stringenti per tutelare l’integrità degli atleti da ogni possibile rischio.

