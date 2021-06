Euro 2021: segui in streaming le partite di oggi 22 giugno: ecco dove

Loading...

Repubblica Ceca-Inghilterra, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Oggisi chiude il girone D di questi Europei 2021 . Alle ore 21 si giocano in contemporanea. I cechi e gli inglesi con i loro 4 punti hanno già raggiunto la qualificazione agli ottavi, per cui si contendono tra loro il primo posto del girone.invece dovranno centrare la vittoria se vogliono proseguire nella competizione.

La gara è disponible in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Gli abbonati possono seguirla anche su Sky sui canali Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252. In streaming gratis si può vedere Repubblica Ceca-Inghilterra su Rai Play e per gli abbonati Sky in streaming su Sky Go e Now Tv. Croazia-Scozia è disponibile in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e Now Tv

