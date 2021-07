Saldi estivi, si riparte: il calendario regione per regione

By News24Web

1 luglio 2021: la prima a partire da giovedì 1 luglio, è la Sicilia

2 luglio 2021: è la volta della Basilicata

3 luglio 2021, in linea con la data scelta a livello nazionale partiranno in:

L’attesa per i saldi estivi quest’anno è ancora più spamodica causa. C’è voglia di ripartire anche con i tradizionali acquisti a prezzi scontati. Ebbene in quasi tutte le regioni partiranno tra il. Ma andianoa vedere il calendario regione per regione. Ricordiamo che i saldi consentiranno di fare acquisti a prezzi ridotti sia sulle collezioni primavera-estate 2021, che nei negozi che negli store online.

Abruzzo

Calabria

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Lombardia

Liguria

Marche

Molise

Piemonte

Sardegna

Toscana

Umbria

Valle D’Aosta

Veneto

16 luglio 2021: c’è da attendere qualche qualche giorno in più per Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano

16 luglio 2021: c'è da attendere qualche qualche giorno in più per Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano
23 luglio: Campania

24 luglio: l'ultima a partire sarà la regione Puglia.

La fine dei saldi invece varia da regione a regione.

