Bayern Monaco-Napoli: dove vedere l’amichevole di lusso

By Andrea Niceforo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

Sabato 31 luglio 2021 si giocaamichevole internazionale di lusso che si disputa all’Allianz Arena per Audi Football Summit. La gara avrà inizio alle ore 16:30. Si tratta della terza amichevole del. In entrambe le gare, nella prima contro la formazione della Bassa Anaunia, nella seconda contro la Pro Vercelli,si è messo in grande spolvero.

Bayern Monaco Napoli: dove vederla?

Bayern Monaco Napoli è disponibile in diretta tv su Sky Sport Canale 251 in modalità pay-per-view su Primafila, al prezzo di €9,99 iva inclusa (PPV codice di acquisto 439258).

Loading...