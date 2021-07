Salmone nuota in un fiume di fuoco

Loading...

Salmone bollito vivo dal calore dell’acqua: “Come se stessero cercando di lasciare un edificio in fiamme”. Il video impressionante mostra come un salmone lotta con il calore dell’acqua nel fiume Columbia. Nel corso dei secondi, le sue ustioni in realtà diventano sempre più importanti. La sua morte è tutt’altro che un caso isolato. “È come se stessero cercando di uscire da un edificio in fiamme”. Brett VandenHeuvel, ricercatore per un’associazione che monitora il fiume interessato, ha cercato di descrivere come vivono i pesci in questione. Questi, che si trovano nel fiume Columbia, sono vittime dell’elevata temperatura dell’acqua, causata dall’ondata di caldo che attualmente infuria nel nord-ovest degli Stati Uniti. La temperatura dell’acqua era di circa 21°C, una temperatura micidiale per questi pesci se esposti per lunghi periodi di tempo. Uno di loro è anche coperto di ferite. Secondo il team di ricerca, il pesce non è sopravvissuto. E non sarebbe l’unico a morire in queste condizioni. “Nuotare in un’acqua così calda è come un essere umano che corre una maratona a temperature superiori a 40 ° C. La differenza è che un umano ha una scelta, ma questi salmoni devono. O ci riescono o muoiono”, riassume Brett VandenHeuvel.

“È uno sguardo triste al nostro futuro. Ma è anche un invito all’azione”. Se questo video non ti fa pensare, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, non so cosa lo potrà fare”. Ecco il video: https://www.itemfix.com/v?t=e2a6vi

