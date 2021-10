Roma-Napoli 9a giornata: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Roma- Napoli è una gara di campionato valida per la 9ache si gioca domenica 24 ottobre alle ore 18. I giallorossi devono voltare pagina dopo la brutta figura rimediata in Coppa. La squadra di Mourinho in campionato ha bisogno di una vittoria per rimanere agganciata al treno Champions League. Il Napoli di Spalletti vuole proseguire in questa scia di vittorie finora inarrestabile arrivando alla nona consecutiva. Certo non sarà facile contro i giallorossi.

Dove vedere Roma-Napoli?

Roma-Napoli è trasmesso in via esclusiva in diretta streaming su Dazn. Per farlo bisogna quindi abbonarsi a questo servizio che ha acquistato tutti i diritti televisivi della Serie A.

Roma-Napoli: probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

