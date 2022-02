Napoli-Barcellona: dove puoi vederla in streaming

Loading...

Napoli-Barcellona: dove vederla in streaming

Il grande giorno è giunto. Oggi 24 febbraio 2022 alle ore 21 si gioca Napoli allo stadio “Diego Armandi Maradona”. il fuoriclasse argentino in effetti giocò con entrambe le maglie ma fu soltanto al Napoli che lasciò un segno indelebile. La gara è valida per il ritorno dei. Al Camp Nou la partita si è conclusa in pareggio per 1 a 1. Ottimo risultato da parte della compagine di Spalletti tuttavia da quest’anno non valendo più la regola che il gol segnato in trasferta vale doppio fa sì che in caso di 0 a 0 non passeranno gli azzurri (in caso di 2 a 2 invece non passerebbe il Barca) ma si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai rigori se lo zero a zero o il 2 a 2 dovesse persistere nei 120 minuti. Insomma al bando calcoli, se vogliono qualificarsi al turno successivo sia ilche ildovranno giocare per vincere.

Napoli-Barcellona può vedersi in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252. E’ visibile in diretta anche su Dazn e in chiaro su TV8. Inoltre è disponibile anche in diretta streaming su Now TV e sulla piattaforma Sky Go. Per poterla guardare in diretta tv su Dazn è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Barcellona: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

A disposizione: Ospina, Idasiak, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Politano, Ounas, Mertens, Petagna.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri, Busquets, F. De Jong; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi

A disposizione: Neto, Tenas, Mingueza, Riqui Puig, Nico, Garcia, Gavi, Dembélé, Braithwaite, L. De Jong, Alvaro, Comas

