Napoli-Udinese: dove puoi vederla in streaming

Napoli–Udinese si gioca oggi 19 marzo 2022 alle ore 15 allo stadio Maradona ex stadio San Paolo è sempre bene ricordarlo. Si tratta di una partita relativa alla 30esima giornata di Serie A. Quest’anno lo scudetto è un discorso a tre che riguarda Inter Milan e anche i partenopei. La squadra di Spalletti dopo la vittoria contro il Verona arriva carica di entusiasmo a questo match. Gli ospiti invece sono a caccia di punti per la salvezza. Gi azzurri possono contare su un Osimhen ritrovato in forma smagliante e sempre più decisivo nelle ultime gare.

Napoli-Udinese: dove guardarla

Napoli-Udinese viene trasmessa in via esclusiva su Dazn, sia in diretta streaming che in diretta tv per cui non c’è la possibilità di poterla vedere in streaming gratis o gratuito. Per poterla guardare in diretta tv è sufficiente scaricare l’app di Dazn sulle tv compatibili. In streaming la si può guardare collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet. In alternativa è possibile accedere a Dazn anche tramite console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox o col TIMVISION Box.

Napoli-Udinese: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Lobotka, Anguissa; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Demme, Elmas, Zielinski, Politano, Mertens.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Benkovic, Soppy, Jajalo, Makengo, Samardzic, Ballarini, Pussetto, Nestorovski.

