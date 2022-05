Truffe online: occhio ai falsi investimenti

Loading...

In questi giorni numerosi utenti stanno segnalando una nuova campagna di phishing perpetrata utilizzando nomi commerciali e marchi riconducibile alla società Italiana Petroli. Le persone vengono invitate a fare investimenti con la promessa di ottenere elevati guadagni attraverso un falso sito della società Italiana Petroli. La società Italiana Petroli non è una società che si occupa di investimenti finanziari, pertanto si raccomanda sempre di fare molta attenzione ai siti internet che vengono proposti per fare investimenti e di consultare il sito della CONSOB per verificare la reale esistenza e abilitazione alla professione della società che propone gli investimenti.

A ricordarcelo ancora una volta è la Polizia Postale, che ha pubblicato un nuovo post sulla pagina Facebook “ Commissariato di PS On Line – Italia ”, con lo screenshot di uno dei tipici annunci che corrono in rete sotto l’apparente ma falso marchio di Italiana Petroli. “Può sembrare veritiero questo post ma non lasciatevi ingannare, nessuno regala niente e questa è una delle tante truffe che sono presenti in questo momento sul web, non “tentate la fortuna” e non cadete in tentazione perché la truffa online non va mai in ferie, soprattutto in questo periodo.” Attenzione, quindi!

È solo verificando ogni messaggio che giunge sui nostri apparati – rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – che si può evitare di cadere nella trappola e quindi di farsi sottrarre dati sensibili o bancari perché i nostri gestori telefonici utilizzano solo canali ufficiali per le loro comunicazioni e offerte. Nel caso siate comunque incappati nella frode potrete rivolgersi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.

