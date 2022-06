Loading...

Loading...

Truffe online: attenzione agli annunci sulla locazione di case per le vacanze. L’allerta della Polizia Postale. Con l’arrivo dell’estate, aumentano sul web gli annunci relativi alla locazione di case vacanze a prezzi estremamente vantaggiosi, con richieste di pagamento anticipato non tracciabili. Per evitare di incorrere in potenziali truffe, si consiglia di verificare su internet se l’annuncio è stato già segnalato come fraudolento da altri utenti, che le foto siano originali o, seppur autentiche, che non siano riferibili ad altri annunci e, ove possibile, di concludere i contratti personalmente. Scegliete metodi di pagamento sicuri, saldando l’importo dovuto esclusivamente attraverso il sito su cui è presente l’annuncio.

A ricordarcelo ancora una volta è la Polizia Postale, che ha pubblicato un nuovo post sulla pagina Facebook “ Commissariato di PS On Line – Italia ”. Attenzione, quindi! È solo verificando ogni messaggio che giunge sui nostri apparati – rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – che si può evitare di cadere nella trappola della truffa. Nel caso siate comunque incappati nella frode potrete rivolgersi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.

Loading...