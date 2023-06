Zecca, puntura fatale: muore pilota da auto da corsa e la sua ragaza

Loading...

Loading...

Douglas Costa e la fidanzata Mariana Giordana sono morti dopo essere stati morsi da una zecca. Una triste storia dal Brasile. Il corridore Douglas Costa e la sua ragazza sono morti in poche ore. Sono stati morsi dalle zecche.

Douglas Costa, un pilota da corsa di 42 anni, era attivo nella AMG Cup, una serie di corse Mercedes nel suo nativo Brasile, quando l’esperto pilota si è sentito improvvisamente male. Alla fine è stato portato in un ospedale di San Paolo il 7 giugno. Il giorno dopo, 8 giugno, il 42enne era morto. La sua fidanzata, Mariana Giordana di 36 anni, era stata ricoverata due giorni prima. È morta lo stesso giorno, appena quattro ore dopo Costa. Entrambi avevano precedentemente sviluppato gli stessi sintomi dal 3 giugno. Entrambi lamentavano mal di testa, nausea, febbre ed eruzioni cutanee. Ad entrambi fu infine diagnosticata una rara malattia infettiva: la febbre delle Montagne Rocciose.

Le zecche sono i vettori di questa malattia infettiva estremamente rara. Entrambi hanno soggiornato in precedenza in una zona rurale a Campinas. Il contagio sarebbe dovuto avvenire il 27 maggio. La febbre maculosa delle Montagne Rocciose è stata osservata per la prima volta nell’omonima catena montuosa negli Stati Uniti, ma la malattia infettiva si verifica quasi in tutto il continente.

Viene trasmessa dalle zecche, tra marzo e settembre. Diventa pericolosa per la vita se le zecche entrano in contatto con gli esseri umani per più di sei ore. Questo potrebbe essere stato il caso della coppia ormai deceduta. “Le nostre più sentite condoglianze a tutti i membri della famiglia e agli amici. Sappiamo che persona ammirevole era Douglas e come lascerà un grande vuoto nei cuori di tutti coloro che hanno avuto l’onore e il piacere di conoscerlo”, hanno postato sui social gli organizzatori della serie Racing per il 42enne.

Loading...