Dieta sport e yoga rallentano l’invecchiamento

Un gruppo di ricercatori dell’ha dimostrato come adottando determinati stili di vita è possibile influire sull’, invertendo in qualche modo questo processo.

In base a questa ricerca adottando uno stile di vita che contempli sport, dieta vegetariana, yoga è possibile ritardare l’invecchiamento cellulare. Gli scienziati per 5 anni hanno seguito 35 uomini che avevano sviluppato un tumore alla prostata. Dieci di questi pazienti hanno cambiato lo stile di vita iniziando a seguire una dieta a base di frutta, verdura e cereali integrali pochi grassi e carboidrati raffinati, esercizio fisico con una camminata di 30 minuti per 6 giorni alla settimana e lo yoga per ridurre lo stress attraverso specifici esercizi di respirazione.

Al termine dei 5 anni di osservazione, ai pazienti che avevano cambiato il loro stile di vita, i telomeri si erano allungati del 10% in media, mentre negli altri 25 si era accorciato mediamente del 3%. Si tratta di un dato molto significativo se pensiamo che i telomeri sono la regione terminali dei cromosomi, il cui progressivo accorciamento ad ogni ciclo replicativo delle cellule si associa a processi di senescenza.

Inoltre come hanno precisato i ricercatori, la lunghezza dei telomeri non è stata misurata nel tessuto prostatico ma nel sangue, pertanto gli effetti positivi di questo complesso di dieta, sport e yoga per rallentare l’invecchiamento si può benissimo estendere a tutti, non soltanto agli uomini affetti dal cancro alla prostata. Lo studio dell’Università della California è stato pubblicato su Lancet Oncology.

