Calciomercato Napoli Milik, le news di oggi 18 settembre

L’accordo tra Napoli e Roma per la cessione di Milik è stao raggounto. Stando a quanto si può leggere su Fanpage, in particolare l’verrebbe ceduto ai giallorossi sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Riguardo alle cifre il club giallorosso verserebbe nelle casse del Napoli. Il contratto di durata quinquennale prevede 5 milioni netti a stagione per Milik che potrebero arrivarea 6 con i bonus. Tutto stabilito e definito? No perché manca ancora l’accordo col calciatore che dovrebbe avvenire a breve. Intanto sempre Fanpage riporta che l’attaccante polacco nella giornata di oggi sosterrà la prima parte delle visite mediche a Innsbruck, in Austria. Ilvuole infatti sincerarsi della piena integrità fisica di Milik la cui carriera è stata minata da due gravi infortuni alle ginocchie.