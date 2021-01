Milan-Juve: dove vedere il big match di Serie A in streaming

Loading...

Milan-Juve è indubbiamente il big match di questa 16a giornata di Serie A. La gara si gioca oggi 6 gennaio 2021 nel giorno dell’Epifania alle ore 20:45. I rossoneri vogliono mantenere la testa della classifica, mentre i bianconeri mirano a contenere il distacco dalla vetta, al momento di 10 punti anche se la squadra di Pirlo ha da recuperare la partita col Napoli.

Milan-Juve: dove vederla in streaming

Milan-Juve è disponibile per gli abbonati in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 del digitale), Sky Serie A (202 del satellite, 473 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite). Sempre gli abbonati possono guardarla anche in streaming su Sky Go.

Milan-Juve: probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Serie A 16a giornata: tutte le partite in programma

ore 12.30: Cagliari-Benevento : IN DIRETTA SU SKY

: IN DIRETTA SU SKY ore 15.00 in campo Atalanta-Parma : IN DIRETTA SU SKY

: IN DIRETTA SU SKY ore 15.00: Bologna-Udinese : IN DIRETTA SU DAZN

: IN DIRETTA SU DAZN ore 15.00: Crotone-Roma : IN DIRETTA SU SKY

: IN DIRETTA SU SKY ore 15.00: Lazio-Fiorentina : IN DIRETTA SU DAZN

: IN DIRETTA SU DAZN ore 15.00 in campo Sampdoria-Inter : IN DIRETTA SU SKY

: IN DIRETTA SU SKY ore 15.00: Sassuolo-Genoa : IN DIRETTA SU SKY

: IN DIRETTA SU SKY 15.00: Torino-Hellas Verona IN DIRETTA SU SKY

Verona IN DIRETTA SU SKY ore 18.00 per il match: Napoli-Spezia : IN DIRETTA SU DAZN

: IN DIRETTA SU DAZN ore 20.45 la grande sfida: Milan-Juventus: IN DIRETTA SU SKY

Classifica Serie A 2020-21

Milan 37 Inter 36 Roma 30 Napoli 28 Juventus 27 Sassuolo 26 Atalanta 2 Verona 23 Lazio 22 Benevento 18 Sampdoria 17 Bologna 16 Udinese 15 Fiorentina 15 Cagliari 14 Parma 12 Torino 11 Spezia 11 Genoa 11 Crotone 9

