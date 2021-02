Postumi sbornia, 10 rimedi folli per farla passare

Potresti pensare che questo suona totalmente disgustoso e devi essere pazzo a voler provare uno dei due dopo una sbornia, ma in Mongolia è la cura per la sbornia. Dopo una notte pesante di bevute, è comune nella cultura mongola curare i postumi di una sbornia con un bicchiere di succo di pomodoro, sormontato da un occhio di pecora in salamoia. Si dice però che il succo di pomodoro sia la vera cura qui e l’occhio è più per la decorazione in quanto non ci sono prove che suggeriscano che un occhio in salamoia potrebbe essere la risposta. Un’altra cura legata agli animali è il corno di un rinoceronte. Purtroppo in Vietnam, si ritiene che un corno di rinoceronte immerso nell’acqua sia la migliore cura per i postumi di una sbornia e presumibilmente possa persino curare il cancro. Non ci sono prove concrete che suggeriscano che questo sia vero e questa non è la tua cura quotidiana, poiché un corno potrebbe vendere fino a 300.000 dollari.



Molte persone credono che il cibo in salamoia e persino il succo di sottaceto cureranno i postumi di una sbornia. I prodotti fermentati trasportano sostanze nutritive e sali necessari per riportare il corpo a un livello sano. È abbastanza comune nelle culture che qualcosa in salamoia aiuterà i postumi di una sbornia. In Giappone si mangia l’umeboshi (che è una prugna sottaceto). A causa della sua amarezza viene spesso messo in un tè verde per aiutare a ingerirlo. In Polonia è comune bere solo il succo di sottaceti. Spesso i sottaceti agiscono come un inseguitore della vodka, quindi dopo una notte pesante ti rimane un barattolo pieno di succo di sottaceto, pronto per essere scolato non appena ti svegli. La delizia della sbornia in salamoia tedesca consiste in un’aringa in salamoia, che viene poi avvolta attorno a cipolle sottaceto e cetriolo. Hanno anche una parola per questa delizia da sbornia che è katerfrühstück. A volte arriverà con una birra sul lato. È scientificamente provato che tutto ciò che contiene alti livelli di sale aiuterà perché l’alcol può causare disidratazione e gli elettroliti nel tuo corpo devono essere ripristinati.

Potresti sentirti fragile quando hai una sbornia e il pensiero del movimento è scoraggiante, ma in alcuni paesi questa è la cura suggerita. Devi solo sudare. In Russia trascorrere un pomeriggio in sauna è la cura migliore per i postumi di una sbornia.