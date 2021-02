Frasi sulle scarpe col tacco: le più belle

Loading...

Il tacco a spillo indubbiamente conferisce un potere seduttivo alla donna. D’altronde le scarpe, specie quelle col tacco, rappresentano uno degli accessori più amati dalle donne che non possono mai mancare. La scarpa in effetti dice molto dello stile di vita e della personalità di chi le indossa. Volendo tracciare un identikit puramente generico di una donna che è solita calzare spesso le scarpe col tacco, l’impressione è di una donna volitiva, dall’aspetto dominante che sa cosa vuole dalla vita, e che certo non si fa mettere i piedi in testa ed anzi magari è lei a metterli, quando occorre, in testa all’uomo magari anche servendosi del tacco che sfoggia con tanta sicurezza.

I tacchi alti sono stati inventati da una donna che era stanca di essere baciata sulla fronte.(Christopher Morley)

Tacchi alti. Anzi altissimi. Perché la vita è troppo breve per passarla rasoterra. (Veronica Benini)

I tacchi sempre più alti non devono conquistare l’uomo, devono vincerlo. (Valerie Steele)

Tacchi alti fanno diventare una donna il 25% più dominante, il 50% più sicura di se stessa e il 100% più sexy. (Marilyn Monroe)

Il tacco, e soprattutto quello a spillo è più importante di un vestito aderente. (Cesare Paciotti)

Una donna con ai piedi delle belle scarpe non è mai brutta. (Coco Chanel)

