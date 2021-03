Frasi da ricordare oggi 12 marzo

By News24Web

Ancheabbiamo pensato per voi le frasi più belle che possano propiziarvi questa giornata. Ogni giorno in effetti possiamo fare della nostra vita un capolavoro.

Ami la vita? Beh, se ami la vita, non sprecare il tempo, perché il tempo è il bene di cui è fatta la vita (Benjamin Franklin)

L’amore è lo spazio e il tempo resi sensibili al cuore (Marcel Proust)

Il passato ci limita, ma il futuro ci spaventa. L’unico posto sicuro è il presente (Isaac López)

Il tempo è la valuta della tua vita. È l’unica valuta che hai, e solo tu puoi determinare come sarà speso. Fai attenzione a non lasciare che altre persone lo spendano per te (Carl Sandburg)

Un uomo che osa sprecare un’ora di tempo non ha scoperto il valore della vita (Charles Darwin)

Tutto ciò che dobbiamo decidere è cosa fare col tempo che ci viene dato. (RR Tolkien)

Non è amante chi non ama per sempre (Euripide)

Quanto è sciocco l’uomo che lascia passare il tempo sterilmente (Goethe)

