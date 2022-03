Italia-Macedonia del Nord: dove puoi vederla in streaming

Loading...

In programma stasera 24 marzo 2022 alle ore 20:45 al Renzo Barbera di Palermo si gioca Italia-Macedonia del Nord, semifinale playoff valida per l’accesso ai mondiali in Qatar 2022. Chi vince martedì 29 marzo affronterà nella finalissima la vincente della gara tra Portogallo e Turrchia. Lo stadio della Favorita di Palermo porta bene agli azzurri e il tifo palermitano è molto caloroso. Insomma sarà l’undicesimo uomo in campo come suol dirsi. Gli azzurri di Mancini vincitori degli Europei non si sono rivelati altrettanto bravi nel girone di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Qualche pareggio di troppo ha portato a questa situazione da dentro o fuori. Dopo Russia 2018 la nostra nazionale rischia di non accedere alla massima manifestazione calcistica per la seconda volta di fila, sarebbe decisamente troppo. Al momento quindi l’ultima partecipazione ai Mondiali degli azzurri risale al 2014, spedizione tutt’altro che fortunata peraltro. L’avventura degli azzurri di Prandelli non andò oltre le tre partite del girone.

Italia-Macedonia- dove vederla

Italia-Macedonia può vedersi in esclusiva in diretta tv su Rai 1. Inoltre sarà disponibile in streaming anche su Rai Play.

Italia-Macedonia: probabaili formauini

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini.

A disposizione: Sirigu, Cragno, Chiellini, Acerbi, De Sciglio, Tonali, Pellegrini, Sensi, Belotti, Joao Pedro, Scamacca, Raspadori.

MACEDONIA DEL NORD (4-5-1): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkowski, Musliu, Alioski; Churlinov, Da. Barunski, Ademi, Bardhi, Trajkovski; M. Ristovski. Allenatore: Milevski.

A disposizione: Siskovski, Naumovski, Ristevski, Serafimov, Todoroski, Askovski, Nikolov, Spirovski, Do. Babunski, Atanasov, Ethemi, Miovski.

