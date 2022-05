Giovane donna si salva da tentato omicidio con lo spray al peperoncino

Loading...

La cronaca ci riporta l’ennesimo caso di una aggressine subita da parte di una donna.

Stando a quanto si apprende, in Toscana, a Livorno, alle prime ore del mattino del 24 aprile scorso una donna di 30 anni ha chiamato la centrale operativa della Polizia per raccontare di un’aggressione con un coltellino spaccaghiaccio da parte di un uomo quasi coetaneo, già noto alla vittima per le sue continue ed insistenti avances avvenute in passato. In realtà, si è trattato di un vero e proprio tentativo di omicidio, che è stao possibile sventare solo grazie alla prontezza della donna di difendersi tempestivamente con uno spray urticante . Non è la prima volta che i effetti lo spray antiaggressione è riuscito a scongiurare l’ennesimo episodio di femminicidio.

Lo stesso uomo, è poi riuscito a fuggire e a rifugiarsi nella casa del fratello, da dove ha avvertito la Polizia per costituirsi. A seguito della formalizzazione della denuncia da parte della vittima, l’aggressore è stato condotto in carcere.

Tuttavia, il tentativo di omicidio non è avvenuto per caso perché, stando alle ricostruzioni degli agenti, lo stesso uomo era uno stalker della vittima, già arrestato nel 2020 per atti persecutori nei suoi confronti e con divieto di avvicinamento. Tant’è vero che nel corso della perquisizione avvenuta nel suo domicilio, gli agenti hanno trovato tre sistemi Gps con i quali seguiva, con ogni probabilità, gli spostamenti dell’auto della vittima, la quale risultava già inserita nella lista delle vittime di stalker della questura.

Tacco a spillo per la difesa personale della donna

A fronte del moltiplicarsi di questi casi di cronaca che vedono sempre più donne vittimizzate dalla violenza maschile, il gentil sesso potrebbe usare come arma di difesa uno strumento di seduzione. Parliamo dei tacchi a spillo. Avital Zeisler, canadese, ex ballerina classica, è famosa soprattutto per essere una istruttrice di autodifesa e dell’arte marziale israeliana krav maga. L’istruttrice ha vissuto una esperienza traumatica (ha subito una aggressione a scopo sessuale quando era molto giovane). A seguito di questa esperienza traumatica ha inventato il metodo Soteria per insegnare le donne a difendersi nel caso in cui siano minacciate da qualche malintenzionato.

In particolare la Zeisler sottolinea l’importanza dei tacchi a spillo anche come strumento di difesa personale. In questo senso spiega che se usati quali arma di difesa possono letteralmente salvare la vita alle donne: se ad esempio vengono indossate durante una aggressione e ci si pone in modalità “defensive push-kick”, sdraiate sulla schiena si possono puntare i tacchi alle parti più sensibili dell’aggressore: viso, basso ventre, inguine. Oppure li si possono impugnare per colpire l’aggressore con maggiore precisione.

La Zeisler racconta che quando entra in un negozio nello scegliere le scarpe col tacco non si lascia suggestionare dalla mera estetica, quanto piuttosto da altri dettagli che potrebbero fare la differenza in caso di un incontro ravvicinato con un aggressore. In particolare tiene conto dello spessore, altezza, comfort della suola.

