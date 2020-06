Broccoli: aiutano anche contro l’artrosi

Loading...

sono un alimento ricco di fibre, di vitamine e sali minerali. Questihanno anche proprietà diuretiche e antiossidanti. Un nuovo studio ne mette in luce però anche l’importanza che potrebbero avere nel preservare la salute delle nostre

I ricercatori dell’University of East Anglia hanno individuato nei broccoli un prezioso alleato nel combattere l’artrosi. Il sulforano, una sostanza contenuta in tutte le crucifere, ma che abbonda in maniera particolare nei broccoli, sembra riuscire a bloccare l’enzima che causa l’infiammazione delle cartilagini che ripetutamente sollecitate nel tempo da queste infiammazioni, iniziano a sviluppare un processo di artrosi.

Introdurre nella propria dieta di tutti i giorni una discreta quantità di broccoli, che peraltro si prestano a molte ricette, potrebbe rivelarsi quindi una efficace arma preventiva nei confronti dell’artrosi, patologia rispetto a cui a tutt’oggi non esiste alcuna cura efficace.

I risultati delle ricerche finora effettute sul sulforano in vitro sulle cartilagini, tessuti e in un secondo step su modelli animali ha prodotto effetti positivi. Adesso il team di studiosi è pronto a passare alla sperimentazione sull’uomo: a 20 pazienti affetti da osteoartrite al ginocchio prima dell’operazione saranno somministrati 100 grammi di broccoli al giorno per due settimane. Al termine di questi 14 giorni gli studiosi analizzeranno il tessuto rimosso dalle ginocchia dei pazienti per esaminarne lo stato.

